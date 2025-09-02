Θλίψη και οδύνη στην κηδεία της 86χρονης , η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από μηχανή. Μαζί της ήταν και ένα 7χρονο κορίτσι, για το οποίο έγινε “ασπίδα” πετώντας την στο κράσπεδο για να μην περάσει από πάνω της η μηχανή.
Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πανόρμου
Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πανόρμου προχώρησε η Αστυνομία καθώς βρέθηκαν λάδια στο οδόστρωμα και λόγω της ολισθηρότητας υπάρχει κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός της Porsche
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 45χρονη που κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας Porche και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, υπό τους περιοριστικούς […]
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. #Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στον #Πειραιάς. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2025
Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Ν. Ιωνίας
Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) εντάσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας μετά από απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.186.116 ευρώ και αφορά την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του […]
Πάτρα: Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 27χρονο, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην οδό Αμερικής, στην Πάτρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος, συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο. Αμέσως μετά το τροχαίο ο οδηγός της μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. […]