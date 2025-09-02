Το παιδί τραυματίστηκε και όπως λέει η γιαγιά της είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου και άνθρωποι που την ήξεραν την αποχαιρέτησαν με λύπη και συγκίνηση, ενώ εκφράστηκαν με τα καλύτερα και πιο γλυκά λόγια.

Η γιαγιά της 7χρονης, Μαρία Αγγελοπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι το κοριτσάκι λέει συνέχεια ότι “έρχεται μηχανή επάνω μου” και ρωτάει που είναι η γιαγιά;

Την ίδια ώρα συντετριμμένος ήταν ο πατέρας της μικρής, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς για την 86χρονη γυναίκα.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι η κόρη του δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια και της έχουν πει, ότι η γιαγιά Τιτίκα είναι βαριά τραυματισμένη και πως νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο.