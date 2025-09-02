Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στον #Πειραιάς.
Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2025
Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πανόρμου προχώρησε η Αστυνομία καθώς βρέθηκαν λάδια στο οδόστρωμα και λόγω της ολισθηρότητας υπάρχει κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 45χρονη που κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας Porche και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, υπό τους περιοριστικούς […]
Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) εντάσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας μετά από απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.186.116 ευρώ και αφορά την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του […]
Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 27χρονο, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην οδό Αμερικής, στην Πάτρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος, συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο. Αμέσως μετά το τροχαίο ο οδηγός της μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. […]