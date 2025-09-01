Τη σύλληψη ενός υπόπτου για τη δολοφονία του πρώην προέδρου του Ουκρανικού κοινοβουλίου, Αντρίι Παρούμπι, έκανε γνωστή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος είπε ότι οι διωκτικές Αρχές της χώρας συνεχίζουν εντατικά και διεξοδικά την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της αποτρόπαιας δολοφονίας και πως σύντομα, θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δολοφόνος του Παρούμπι ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάζει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και στη συνέχεια τον εκτελεί.

Surveillance camera captures the moment of Andriy Parubiy’s assassination The killer has not yet been caught. A “Siren” plan has been declared in Lviv as police search for the perpetrator. In the Kremlin, Parubiy was seen as an ideological enemy. “The goal of Putin is clear:… https://t.co/xF9zXiX6Ew pic.twitter.com/FQfS1KCUYD — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025

Ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, ηλικίας 54 ετών, κεντρικό πρόσωπο της επανάστασης υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του Μεϊντάν, διετέλεσε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου το διάστημα 2016-2019.

Υπήρξε επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, μια περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην ανατολική Ουκρανία και η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το 2014 είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για μια «φρικτή δολοφονία» και υποσχέθηκε ότι «όλες οι δυνάμεις και τα μέσα που χρειάζονται» θα κινητοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.