Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε στην αναστολή της έγκρισης θεωρήσεων διαβατηρίων σχεδόν για το σύνολο όσων διαθέτουν παλαιστινιακά ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times την Κυριακή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι νέοι αυτοί περιορισμοί είναι πολύ αυστηρότεροι σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας. Η αμερικανική κυβέρνηση πλέον αποτρέπει Παλαιστίνιους πολίτες από το να μεταβούν στις ΗΠΑ για λόγους όπως η ιατρική περίθαλψη, οι σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και για επισκέψεις σε συγγενείς ή φίλους ή για επαγγελματικές δραστηριότητες. Το ζήτημα αναδεικνύει το σημαντικό αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις της Ουάσινγκτον στη ζωή των κατοίκων της περιοχής.

Αντιδράσεις και διπλωματική διάσταση

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι προχωρά σε αναστολή της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίων για όσους προέρχονται από τη Γάζα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια «πλήρης και διεξοδική» επανεξέταση των σχετικών αιτήσεων. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη καταδίκη οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και την παλαιστινιακή υπόθεση γενικότερα.