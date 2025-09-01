Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προέβη χθες, Κυριακή, σε έντονη καταδίκη της σύλληψης τουλάχιστον έντεκα υπαλλήλων του διεθνούς Οργανισμού στην Υεμένη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από «κύμα προσαγωγών» που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι, ως απάντηση στον θάνατο του πρωθυπουργού τους και μελών της κυβέρνησής τους κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών πλήγματων την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη, ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε: «Καταδικάζω σθεναρά τις αυθαίρετες συλλήψεις (…) τουλάχιστον 11 μελών του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών από τις de facto αρχές των Χούθι σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους».

Απαίτηση για άμεση απελευθέρωση

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ζήτησε, με κατηγορηματικό τρόπο, την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των συλληφθέντων υπαλλήλων. Επεσήμανε επίσης ότι το αίτημα αφορά τόσο τα έντεκα μέλη που συνελήφθησαν χθες, όσο και «όλα τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, διεθνών και εθνικών ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και διπλωματικών αποστολών» που κρατούνται αυθαίρετα από τον Ιούνιο του 2024, αλλά και εκείνους που βρίσκονται υπό κράτηση από το 2021 και το 2023.