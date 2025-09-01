Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
«Ελ. Βεζινέλος»
Μαύρες τρύπες στα ραντάρ του
• Ποια σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν λίγες μέρες
• Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
• Τι συμβαίνει με το τερματικό στον λόφο Μερέντα
• Τι κατήγγειλε δημόσια η εταιρεία Ryanair
• Ποια είναι ενδεχομένως η γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων
• Τι λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Eνωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας
============
Μπελάδες για γονείς και παιδιά
Φοροπαγίδες σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
• Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών από κοινό σε ατομικό λογαριασμό πρέπει να γίνει δήλωση γονικής παροχής ή δωρεάς
Τι ισχύει για εμβάσματα σε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό
============
Σύνοδος της Σαγκάης
Τα μυστήρια και τα παρασκήνια
============
Μετωπική
Σύγκρουση Πατριαρχείων για το Σινά
• Τα Ιεροσόλυμα διεκδικούν δικαιώματα απέναντι στο Φανάρι για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης
============
Πολιτικό παρασκήνιο
Η αγωνία του βουλευτή πριν από τη ΔΕΘ
Tι πραγματικά έχει στο μυαλό ο Αλέξης Τσίπρας
============
Εδώ Βενετία
Οταν ο Τζουντ Λο υποδύεται τον… Πούτιν
============
70 χρόνια μετά
Ποια ρεκόρ Γκίνες μπορείτε, αν θέλετε, να διεκδικήσετε
============
48 συλλήψεις
Και εν ενεργεία ένστολοι σε εγκληματική οργάνωση
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός
Επίθεση-φωτιά και με τον Ταρέμι
Πέρασε (2-0) από τον Βόλο, έφερε Μάντσα
Ανοιχτή και η έλευση Ποντένσε
AEK – Aστέρας Aktor 1-0
Γκολ ο Πιερό μετά έξι μήνες
ΠΑΟ – Λεβαδειακός 1-1
O Bέρμπιτς τον πλήγωσε
Στόχος η πρωτιά για την εθνική μπάσκετ
Μετά τις νίκες απέναντι σε Κύπρο και Γεωργία