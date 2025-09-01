Στη σύνθεση της διοικητικής ομάδας του βρετανικού πανεπιστημίου Keele, που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα στη χώρα μας βρίσκεται ο πρώην υπουργός και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λοβέρδος ορίστηκε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής. Υπενθυμίζεται ότι σε άλλη ανακοίνωση του University of Keele, πρύτανης ορίστηκε ο Οδυσσέας Ζώρας, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘΑ.

Η σύνθεση

Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας – Πρύτανης του University of Keele, Greece, Ν.Π.Π.Ε.

Καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης – Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου

Καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης – Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής

Ανδρέας Λοβέρδος – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής

Καθηγήτρια Φλώρα Τριανταφύλλου – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής

Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος – Κοσμήτωρ Σχολής Ιατρικής και Επιστημών Υγείας

Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος – Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Χρήστος Λιονής – Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής