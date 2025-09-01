Στη σύνθεση της διοικητικής ομάδας του βρετανικού πανεπιστημίου Keele, που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα στη χώρα μας βρίσκεται ο πρώην υπουργός και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Λοβέρδος ορίστηκε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής. Υπενθυμίζεται ότι σε άλλη ανακοίνωση του University of Keele, πρύτανης ορίστηκε ο Οδυσσέας Ζώρας, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘΑ.
Η σύνθεση
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας – Πρύτανης του University of Keele, Greece, Ν.Π.Π.Ε.
Καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης – Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου
Καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης – Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής
Ανδρέας Λοβέρδος – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής
Καθηγήτρια Φλώρα Τριανταφύλλου – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής
Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος – Κοσμήτωρ Σχολής Ιατρικής και Επιστημών Υγείας
Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος – Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Χρήστος Λιονής – Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής