Σε δύο συλλήψεις ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο Κορωπί, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε εξαιτίας της χρήσης βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων κοντά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν «στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ)». Το περιστατικό σημειώθηκε την 31η Αυγούστου 2025, ημέρα κατά την οποία ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς βρισκόταν στο επίπεδο 3, δηλαδή σε «Υψηλή Επικινδυνότητα», σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Κατά την ίδια ενημέρωση, η ενέργεια αυτή συνιστά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δασικών εκτάσεων, καθώς η απαγόρευση της χρήσης πυροτεχνημάτων όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες είναι σαφής.

Βαρύ Πρόστιμο στους Συλληφθέντες

Στους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ, ως μέρος των προβλεπόμενων κυρώσεων για ανάλογες παραβάσεις. Η υπόθεση κινεί διαδικασίες αυστηρότερης επιτήρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ειδικά σε περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών.