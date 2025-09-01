#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
ΕΚΠΑ: Eυχές του πρύτανη Γεράσιμου Σιάσου για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς
Τις ευχές του για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς εξέφρασε ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος. Στο μήνυμά του, ο κ. Σιάσος επισημαίνει ότι το ΕΚΠΑ συνεχίζει να βελτιώνεται διαρκώς, στηριζόμενο στην προσπάθεια και την αφοσίωση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Το μήνυμα του πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμου […]
Κρήτη: «Άγγιζε» πολιτικούς και επιχειρηματίες το μακρύ χέρι του καρτέλ – Βρέθηκαν 1 εκατ. ευρώ και όπλα στα σπίτια των μελών
Τζίρους εκατομμυρίων από το εμπόριο ναρκωτικών έκανε η εγκληματική οργάνωση, νέες αποκαλύψεις για την δράση της
Lockheed Martin: Με επιτυχία η πρώτη δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού
Το πρώτο εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του δοκιμαστική πτήση, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Lockheed Martin και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).
Τροχαίο με Porsche: «Εκτιμώ ότι έτρεχε με πάνω από 160χλμ» λέει ο δικηγόρος των τραυματιών
Η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς οχήματος ετοιμάζεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης για το τροχαίο στη Θέρμη που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων περιγράφουν τα όσα είδαν με τα μάτια τους. Η 45χρονη οδηγός παραμένει σύμφωνα με τους δικηγόρους της σε κατάσταση σοκ. Όπως λένε, οι αιματολογικές […]
«Μήπως είναι όνειρο;» – Η 8χρονη Μαρία ψάχνει ακόμα τη γιαγιά που θυσιάστηκε για εκείνη
Το 8χρονο κορίτσι που σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία της γυναίκας που μπήκε ασπίδα μπροστά σε διερχόμενη μηχανή, εξακολουθεί να δίνει μάχη, τόσο με τα σωματικά όσο και με τα ψυχικά της τραύματα. «Στην ερώτηση μου χθες στη Μαρία, Μαρία μου τι είδες τι κατάλαβες; Μου είπε μπαμπά, είδα μια μηχανή σα τη δικιά σου, άσπρη, […]