Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες καίνε ελαιόδεντρα ενώ όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

