Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Λόρενς Ντόριτι, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον άλλοτε άσο του Παναθηναϊκού, Άντριεν Πέιν. Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή με τον Ντόριτι, όπως αναφέρει το wilx.com, να κρίνεται ένοχος για φόνο δευτέρου βαθμού από μια επιτροπή ενόρκων στις 30 Ιουλίου 2025.

Ο Ντόριτι κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Πέιν τον Μάιο του 2022. Ο κατηγορούμενος αρχικά είπε στους ανακριτές ότι ο Πέιν τον πυροβόλησε και ότι αυτός ανταπέδωσε τα πυρά σε αυτοάμυνα. Αργότερα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Πέιν δεν είχε όπλο όταν πυροβολήθηκε.

Στο δικαστήριο, η μητέρα του παιδιού του Πέιν απευθύνθηκε στον κατηγορούμενο λέγοντας: «Σου δείχνω ποιον άφησες χωρίς πατέρα». Ο Ντόριτι μετά την ανακοίνωση της ποινής, δήλωσε προκλητικά: «Δεν θα περάσω τη ζωή μου στη φυλακή».

Η αστυνομία συνέλαβε αρχικά τον Nτόριτι με την κατηγορία του φόνου πρώτου βαθμού, αλλά η κατηγορία μετατράπηκε αργότερα σε φόνο δευτέρου βαθμού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομάς του Όραντζ Κάουντι ανέφερε τον Μάιο του 2022:

«Στη 1:37 τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου 2022, η Αστυνομία του Όραντζ Κάουντι ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 2500 του Έγκρετ Σόρς Ντράιβ. Ένας άνδρας στα 30 του, ο οποίος πυροβολήθηκε και στη συνέχεια αναγνωρίσθηκε ως ο Άντριεν Πέιν με ημερομηνία γέννησης την 19η Φεβρουαρίου του 1991, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δράστης του πυροβολισμού, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως ο Λόρενς Ντόριτι με ημερομηνία γέννησης την 17η Φεβρουαρίου του 1993, έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί από τους ντετέκτιβς. Ο Ντόριτι συνελήφθηκε με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κρατητήριο».

NEW MUGSHOT: Orange County deputies say Lawrence Dority, 29, has been arrested on a warrant for First Degree Murder in the shooting death of former Orlando Magic player Adreian Payne. DETAILS: https://t.co/SO9O7C2znI pic.twitter.com/VhG8xjFvO8 — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) May 9, 2022

Η υπόθεση του Έιντριαν Πέιν που έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 31 ετών είχε προκαλέσει σοκ στους φίλους του Παναθηναϊκού και του παγκόσμιου μπάσκετ.