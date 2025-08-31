Η Ινδία και η Κίνα αναμένεται να επαναφέρουν τις απευθείας πτήσεις μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια, καθώς δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να αναζωογονήσουν τις πολιτικές τους σχέσεις εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών αβεβαιοτήτων.

Το σχέδιο ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ν. Μόντι, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν. Ωστόσο, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία επανέναρξης των πτήσεων.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Μόντι στην Κίνα είναι η πρώτη μετά από επτά χρόνια και πραγματοποιείται ενώ οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο παραδοσιακών αντιπάλων βελτιώνονται, ενισχυόμενες από τις αβεβαιότητες που δημιούργησαν οι αμερικανικοί δασμοί σε ορισμένα ινδικά προϊόντα.

Τον Αύγουστο, Κίνα και Ινδία συμφώνησαν να διευκολύνουν το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις, έπειτα από συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών τους στο Νέο Δελχί. Ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι συναντήθηκε πρόσφατα με τον πρωθυπουργό Μόντι, ο οποίος χαιρέτισε την πρόοδο στις σχέσεις ως «καθοδηγούμενη από τον σεβασμό στα αμοιβαία συμφέροντα».

Οι συναντήσεις αυτές ακολουθούν την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα, λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Παράλληλα, η Κίνα και οι ΗΠΑ τηρούν μια εμπορική εκεχειρία, με τον Τραμπ να παρατείνει για ακόμη 90 ημέρες την αναστολή επιβολής υψηλότερων δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

Η IndiGo, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, έχει ήδη δηλώσει έτοιμη να επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις με την Κίνα μόλις δοθεί η έγκριση, ενώ η Air India αναμένεται επίσης να ξαναρχίσει τις πτήσεις στους ίδιους προορισμούς.

Οι απευθείας επιβατικές πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας είχαν ανασταλεί μετά την πανδημία Covid-19 και δεν επαναλήφθηκαν ποτέ, καθώς οι διπλωματικές σχέσεις οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας επιδεινώθηκαν το 2020 μετά τις συγκρούσεις στα σύνορα. Προς το παρόν, οι ταξιδιώτες από τις δύο γειτονικές χώρες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν κόμβους όπως το Χονγκ Κονγκ ή η Σιγκαπούρη.

Πριν την αναστολή των πτήσεων, η Air India και η IndiGo, καθώς και κινεζικές αεροπορικές εταιρείες όπως η Air China, China Southern και China Eastern, εκτελούσαν τακτικές πτήσεις μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων της Ινδίας και της Κίνας.

Τον Ιούλιο, η Ινδία επανέφερε την έκδοση τουριστικών θεωρήσεων για Κινέζους υπηκόους, μετά από χρόνια περιορισμών. Η συμφωνία για την επαναφορά των απευθείας πτήσεων είχε επιτευχθεί για πρώτη φορά τον Ιανουάριο και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο, ωστόσο η πρόοδος παρέμενε αργή.

Ο πρωθυπουργός Μόντι χαρακτήρισε τη συμφωνία για τις απευθείας πτήσεις και την ενίσχυση των σχέσεων ως “βήμα προς σταθερές, προβλέψιμες και εποικοδομητικές σχέσεις”, τονίζοντας τη σημασία τους για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή και παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Reuters