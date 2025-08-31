Εντείνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με τον Λευκό Οίκο να στρέφει τα πυρά του κατά Ευρωπαίων ηγετών, όπως αποκαλύπτει το Axios επικαλούμενο ανώτατες πηγές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δημόσια στηρίζουν τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως ταυτόχρονα υπονομεύουν διακριτικά τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν πως ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να ετοιμάσει κατάλογο ενδεχόμενων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, πιέζοντας για περαιτέρω δράσεις μετά τη στασιμότητα που παρατηρείται στην ειρηνευτική διαδικασία.

Το δημοσίευμα έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, από την οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, δεν προέκυψε ουσιαστική πρόοδος ως προς τον τερματισμό του πολέμου.

Κριτική Λευκού Οίκου στους Ευρωπαίους

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα πάντα με το Axios, αυτή τη φορά οι ευθύνες για τη στασιμότητα δεν αποδίδονται στη Μόσχα, αλλά σε Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι – όπως επισημαίνεται – ασκούν πιέσεις στην Ουκρανία για εδαφικές παραχωρήσεις που χαρακτηρίζονται μη ρεαλιστικές.

Η Ουάσιγκτον φέρεται να πιέζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν δραστικότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως η πλήρης άρση αγορών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η επιβολή δασμών από την ΕΕ προς τρίτες χώρες, κινήσεις που ήδη εφαρμόζονται από τις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου στο Axios: «Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να υποστηρίζουν παράλογες προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν από την Αμερική να αναλάβει το κόστος». Προσθέτει μάλιστα: «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα εξαρτηθεί από εκείνους. Αλλά θα καταστρέψουν απελπιστικά τη νίκη τους».

Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν πως οι Βρετανοί και οι Γάλλοι εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να συμβάλουν θετικά, αλλά εκτιμούν ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αρκούνται στο να αφήνουν το πλήρες κόστος του πολέμου στους ώμους των ΗΠΑ, χωρίς να παίρνουν αντίστοιχα ρίσκα.

Έτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σχολίασε πως «Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι μια τέχνη του εφικτού. Όμως κάποιοι Ευρωπαίοι λειτουργούν λες και ζουν σε παραμύθι, αγνοώντας ότι για να υπάρξει λύση, απαιτείται συνεργασία».

Ο Τραμπ επανεξετάζει την αμερικανική στάση

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι εφόσον δεν σημειωθεί σημαντική πρόοδος, εξετάζει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποσυρθούν προσωρινά από τις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως τόνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου: «Θα καθίσουμε και θα παρακολουθήσουμε. Ας τους αφήσουμε να παλέψουν για λίγο και να δούμε τι θα συμβεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει ήδη επισημάνει τη σημασία μιας άμεσης συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι ως το επόμενο βήμα, κάτι που προς το παρόν φαίνεται ανέφικτο, εφόσον η Ρωσία αρνείται να συμμετέχει ενώ η Ουκρανία απορρίπτει κάθε συζήτηση για παραχωρήσεις δίχως ρωσική εμπλοκή στη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να «παγώσει» τις αμερικανικές πρωτοβουλίες μέχρις ότου υπάρξουν σημάδια μεγαλύτερης ευελιξίας, τόσο από τη Μόσχα όσο και από το Κίεβο.

Ρόλος της Ευρώπης στις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Daily Caller, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα προέλθουν κυρίως από την Ευρώπη, ενώ οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν περισσότερο υποστηρικτικό ρόλο. Απαντώντας εάν σκέφτεται να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, ο Τραμπ τόνισε:

«Ίσως κάνουμε κάτι. Κοιτάξτε, θα ήθελα να δω να λύνεται το πρόβλημα. Δεν είναι δικοί μας στρατιώτες, αλλά κάθε εβδομάδα σκοτώνονται 5.000 έως 7.000 άτομα, κυρίως νέοι. Αν μπορούσα να το σταματήσω αυτό και να έχω ένα αεροπλάνο να πετάει κάθε τόσο, θα είναι κυρίως οι Ευρωπαίοι, αλλά εμείς θα τους βοηθούσαμε. Ξέρετε, το χρειάζονται, και θα τους βοηθούσαμε αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι».

Για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε: «Δεν νομίζω ότι μπορεί να διευθετηθεί χωρίς κάποια εγγύηση ασφαλείας και δεν πρόκειται να έχουμε στρατιώτες επί τόπου ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη».

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε εκ νέου ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία «δεν είναι πόλεμος των ΗΠΑ» και πως κληρονόμησε το πρόβλημα από τον προκάτοχό του, τονίζοντας: «Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να σβήσω τη φλόγα».