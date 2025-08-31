Στα «πράσινα» ντύνεται ο Σίριλ Ντέσερς, καθώς ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τους Ρέιντζερς για την απόκτηση του διεθνούς Νιγηριανού επιθετικού.

Ο Ντέσερς αγωνίστηκε ως αλλαγή – και για τελευταία φορά – με τους Ρέιντζερς στο ντέρμπι με τη Σέλτικ και τα ξημερώματα της Δευτέρας (02:10) αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, ενώ το κόστος της μεταγραφής είναι στα 5 εκ. ευρώ.