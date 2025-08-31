Ο απόηχος της ήττας από τον Παναιτωλικό βρίσκει τον Άρη εν μέσω έκρυθμης κατάστασης.

Η νίκη επί του Βόλου εξελίχθηκε σε μία καλή παρένθεση και έτσι οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στο βαρύ κλίμα το οποίο επικρατούσε μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ. Μόνο που αυτή τη φορά η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη και με τα «βέλη» του κόσμου να στρέφονται τόσο προς τη διοίκηση όσο και προς τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Ο τελευταίος φαίνεται να βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Μεγάλο μερίδιο της χθεσινής εμφάνισης χρεώνεται στον Έλληνα τεχνικό, για τον οποίο το κλίμα είναι αρκετά βαρύ και πλέον όλα είναι ανοικτά όσον αφορά το μέλλον του.

Η απουσία του Ουζουνίδη από τη συνέντευξη Τύπου και η συζήτηση που είχε για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια με τον Καρυπίδη είναι ενδεικτικά της κατάστασης η οποία επικρατεί στο κιτρινόμαυρο «στρατόπεδο».

Η μέρα που ξημέρωσε παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και όλοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Καρυπίδη και στον Ρούμπεν Ρέγες. Από χθες οι δύο άνδρες είναι μονίμως στα τηλέφωνα, όντας προβληματισμένοι για την κατάσταση της ομάδας και έχοντας μπροστά τους σημαντικές αποφάσεις.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα φανεί εάν η διακοπή του πρωταθλήματος θα έχει εξελίξεις ή όχι για τον Άρη.