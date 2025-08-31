Στη σύλληψη τριών διακινητών, που εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε διαφορετικά σημεία του Έβρου. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή.

Η πρώτη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Εθνική οδό Αρδανίου – Ορμενίου, όπου οι αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν ημεδαπό να οδηγεί ΙΧΕ όχημα με πλαστές πινακίδες, στο οποίο μετέφερε παράνομα τέσσερις μετανάστες. Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι οι πινακίδες ανήκαν σε άλλο αυτοκίνητο, ενώ το όχημα εισχώρησε στα ενδοχώρα με στόχο τη διευκόλυνση της παράνομης μετακίνησης.

Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε περιοχή κοντά σε οικισμό του Έβρου. Εκεί, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών σταμάτησαν έναν αλλοδαπό που με το ιδιωτικό του όχημα επιχειρούσε τη μεταφορά πέντε μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία για τη διακίνηση.

Εντοπισμός μεταναστών σε φορτηγό στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων

Η τρίτη περίπτωση εντοπίστηκε στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων και της Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, καθώς και τελωνειακοί υπάλληλοι, πραγματοποίησαν εκτεταμένο έλεγχο σε διερχόμενο φορτηγό. Με τη χρήση σύγχρονου μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών, ανακάλυψαν τρεις μετανάστες κρυμμένους στο ρυμουλκούμενο του φορτηγού, τους οποίους ο αλλοδαπός οδηγός είχε σκοπό να προωθήσει παράνομα στην ενδοχώρα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Την προανάκριση για καθεμία από τις υποθέσεις έχουν αναλάβει τα κατά τόπους Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Φερών και Σουφλίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την καταπολέμηση της οργανωμένης διακίνησης μεταναστών στην ακριτική περιοχή του Έβρου.