Σε εξέλιξη βρίσκεται στα Ιωάννινα η απομάκρυνση του στεγάστρου της συναυλίας που επρόκειτο να δώσουν Αντώνης Ρέμος, Άννα Βίσση και Μέλισσες καθώς κατέρρευσε το απόγευμα του Σαββάτου από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου έφτασαν γερανοί και συνεργεία στην Πλατεία Μαβίλη προκειμένου να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν τα υλικά από την τεράστια σκηνή.

Η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση εκφράζοντας τη λύπη της για την ακύρωση της συναυλίας.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε η Άννα Βίσση στο Instagram.

Η επιχείρηση της απομάκρυνσης του στεγάστρου αναμένεται να διαρκέσει ώρες λόγω και των δυσκολιών που έχουν προκληθεί από την κατάρρευση.