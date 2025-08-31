Η κυβέρνηση βάζει «μπρος» για να κλείσει ένα από τα πιο χρόνια μέτωπα. Ποιο; Το χάος της πολεοδομικής νομοθεσίας. Στο υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρο και τον υφυπουργό κ. Νίκο Ταγαρά, ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας, που συγκεντρώνει όλες τις διατάξεις από το 1923 μέχρι σήμερα, κόβει τον «γόρδιο δεσμό» της αδιαφάνειας και περιορίζει τα περιθώρια αυθαιρεσίας.

Ο Κώδικας θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ηλεκτρονική βάση αναζήτησης με πρόσβαση για πολίτες και μηχανικούς. Στόχος είναι να μπει τέλος στις «γκρίζες ζώνες» που επιτρέπουν διαφορετικές ερμηνείες από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ δρομολογεί την ψηφιοποίηση 3,5 εκατ. οικοδομικών αδειών και 44 εκατ. σχεδίων. Αυτό είναι έργο 112 εκατ. ευρώ που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ώστε όλα τα δεδομένα να συγκεντρωθούν στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.