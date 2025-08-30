Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε στη δυτική Νορβηγία, με αποτέλεσμα την καταστροφή τμημάτων ενός μεγάλου αυτοκινητοδρόμου και της παρακείμενης σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους δεκάδων μέτρων. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η καταστροφή οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου.

Οι εικόνες που δημοσίευσαν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς μια μεγάλη τρύπα διαπερνά τόσο τις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου E6, όσο και τη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή «Λεβανγιέρ», όπου εξελίχθηκε η κατολίσθηση.

Danish man presumed dead after landslide in Levanger, Norway https://t.co/Umdo8e9ZbL — Nordic News (@Nordic_News) August 30, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας της περιφέρειας Τρόντελαγκ, ένας Δανός εργαζόμενος που βρισκόταν στο σημείο εξακολουθεί να αγνοείται και θεωρείται νεκρός.

Εκκένωση κατοικιών και διακοπή κυκλοφορίας

Οι αρχές προέβησαν στην εκκένωση δύο οικιών που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της κατολίσθησης, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των κατοίκων.

Επιπλέον, όπως γνωστοποίησε ο νορβηγικός φορέας οδοποιίας, ο αυτοκινητόδρομος E6 θα παραμείνει κλειστός για αρκετές ημέρες, επηρεάζοντας μετακινήσεις και μεταφορές στην περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια της κατολίσθησης

Η κρατική εταιρεία διαχείρισης των νορβηγικών σιδηροδρομικών υποδομών πραγματοποιούσε εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής την περίοδο πριν το συμβάν. Όμως, όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK, είναι «νωρίς για να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται αιτιολογικά με την κατολίσθηση».