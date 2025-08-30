Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μια συντονισμένη και διαρκή επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία, διατηρώντας τη λεγόμενη «στρατηγική πρωτοβουλία», σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας.

Όπως ανέφερε ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ σε μήνυμα προς τους υπαρχηγούς του, που δημοσιεύτηκε από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, «η κοινή ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της γραμμής του μετώπου». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτήν τη στιγμή, η στρατηγική πρωτοβουλία έγκειται ολοκληρωτικά στις ρωσικές δυνάμεις».

Το φετινό καλοκαίρι, η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις που βρίσκονται μακριά από τη γραμμή του μετώπου, παράλληλα με τη συνέχιση των επιθέσεων στην ανατολική Ουκρανία. Η Μόσχα επιχειρεί να επεκτείνει τον έλεγχο εδαφών στον πόλεμο που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.

Σκληρές επιθέσεις και απώλειες αμάχων

Την Πέμπτη, ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 38, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν λίγο μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μια συνάντηση στην οποία η Ουάσινγκτον εξέφρασε την ελπίδα να δοθεί ώθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Εντεινόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε φέτος 76 στοχευμένες επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικο-βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με προτεραιότητα στην καταστροφή υποδομών που σχετίζονται με την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτή τη στιγμή η Μόσχα ελέγχει το 99,7% της περιφέρειας Λουχάνσκ, το 79% της περιφέρειας Ντονέτσκ, το 74% της Ζαπορίζια και το 76% της Χερσώνας.

Ο Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε επιπλέον ότι από τον Μάρτιο, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει πάνω από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχουν υπό τον έλεγχό τους 149 χωριά.

Τον τρέχοντα μήνα, το ρωσικό επιτελείο ξεκίνησε επιχειρήσεις και στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ, με τον Γκεράσιμοφ να υποστηρίζει πως επτά χωριά της εν λόγω περιοχής βρίσκονται ήδη υπό ρωσικό έλεγχο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την κατάσταση στο μέτωπο.