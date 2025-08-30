Το ελληνικό ποδόσφαιρο στα καλύτερα του. Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Νοσατέλ, το γνωστού μας CIES, προσπάθησε να εντοπίσει τους 200 καλύτερους παίκτες στον κόσμο ηλικίας κάτω των 20 ετών, λαμβάνοντας υπόψη δύο στοιχεία: πρώτον την απόδοσή τους μέχρι τις 25 Αυγούστου και δεύτερον την εμπειρία τους, βάσει των λεπτών που έχουν αγωνιστεί.

Στην κορυφαία θέση κατέλαβε με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό ο Λαμίν Γιαμάλ, ενώ δεύτερος ακολούθησε ο συμπαίκτης του στην Μπαρτσελόνα και στην Εθνική Ισπανίας, Πάου Κουμπαρσί. Το πόντιουμ συμπλήρωσε ο γάλλος άσος της Παρί Σεν Ζερμέν Γουόρεν Ζαϊρ-Εμερί.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο εκπροσωπήθηκε από τέσσερις παίκτες. Κορυφαίος όλων είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ο οποίος κατετάγη στην 30η θέση, πολύ ψηλά αν αναλογιστούμε τον ανταγωνισμό. Ακολούθησαν ο Χρήστος Μουζακίτης στην 47η θέση, ο Μπάμπης Κωστούλας στην 76η και ο Στέφανος Τζίμας στην 114η θέση.

Σε άλλη έκθεση του CIES για τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας από 67 πρωταθλήματα στον κόσμο, ο Λαμίν Γιαμάλ κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση, με την αξία του να πλησιάζει το μισό δισ. ευρώ! Υπολογίστηκε μεταξύ 367-427 εκατ. ευρώ. Δεύτερος στη λίστα με τους παίκτες που έχουν την υψηλότερη αξία βρίσκεται ο Ερλινγκ Χάαλαντ (228-266 εκατ. ευρώ). Το πόντιουμ συμμπληρώνει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (197-229 εκατ. ευρώ).

Ακριβότερος έλληνας παίκτης και δεύτερος ακριβότερος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, θεωρείται ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα. Η αξία του υπολογίστηκε στα 55-64 εκατ. ευρώ.

Δεύτερος ακριβότερος Ελληνας αλλά με τη μεγαλύτερη αξία στο βελγικό πρωτάθλημα θεωρείται ο Χρήστος Τζόλης της Μπρυζ (43-50 εκατ. ευρώ). Την τρίτη θέση στο βελγικό πρωτάθλημα καταλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ με την αξία του να υπολογίζεται στα 23-26 εκατ. ευρώ.

Ακριβότερος παίκτης στη Σούπερ Λιγκ είναι ο άσος του Ολυμπιακού Χρήστος Μουζακίτης (15-17 εκατ. ευρώ), ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολουθεί με 14-17 εκατ. ευρώ, περίπου όσο και ο Χρήστος Ζαφείρης (14-16 εκατ. ευρώ) που καταλαμβάνει όμως την πρώτη θέση στο τσέχικο πρωτάθλημα στο οποίο θα αγωνίζεται μέχρι τον Δεκέμβριο. Ο Φώτης Ιωαννίδης κοστολογείται στα 5,7-6,6 εκατ. ευρώ.