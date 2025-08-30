Στο Λασίθι στην Κρήτη ένα όχημα τύπου γουρούνα, έπεσε στην θάλασσα. Οι αναβάτες ήταν τουρίστες που έκαναν διακοπές στο νησί.

Χθες μετά τις 5 το απόγευμα μία γουρούνα με δύο αναβάτες, για άγνωστους έως τώρα λόγους εξετράπη της πορείας της και έπεσε μέσα στην θάλασσα.

Σε αυτό το σημείο, όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, στην θάλασσα, στην Χερσόνησο στα λιμανάκια, υπήρχε αρκετός κόσμος, λουόμενοι που έκαναν το μπάνιο τους την ώρα που έπεσε η γουρούνα.

Παρόλα αυτά δεν υπήρξαν τραυματισμοί πολιτών. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα και τα μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το συμβάν διεξάγεται έρευνα από τις Αρχές.