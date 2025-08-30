Ιδιαίτερα έντονη κινητικότητα καταγράφηκε το φετινό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου στις μετακινήσεις των Αθηναίων και γενικότερα των Ελλήνων, επισημαίνοντας μια σταθερά ανοδική τάση στον αριθμό των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν για διακοπές. Η δυναμική αυτή εκδηλώνεται σε μια περίοδο όπου, παράλληλα με τις αυξημένες αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό, ενισχύεται και η εγχώρια τουριστική κίνηση, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και των σταθμών διοδίων στην Αττική, αποτυπώνουν ξεκάθαρα ότι έχει επανέλθει η οικονομική ευχέρεια για διακοπές, συμβάλλοντας στην ευρύτερη ανάκαμψη του τουρισμού μετά την πανδημία Covid-19.

Ισχυρή αύξηση επιβατών στα αεροδρόμια και στους οδικούς άξονες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 24η Αυγούστου παρατηρήθηκε αύξηση 21,2% στην επιβατική κίνηση των εσωτερικών πτήσεων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αυτό μεταφράζεται σε 345.288 περισσότερους επιβάτες. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στις αφίξεις από το εξωτερικό, η οποία ξεπέρασε το 29%.

Η θετική εικόνα δεν περιορίζεται στην προ πανδημίας εποχή αλλά καταγράφεται και σε σύγκριση με τα τελευταία έτη, με τις εσωτερικές μετακινήσεις να σημειώνουν άνοδο 8,3% σε σχέση με το 2023 και 1,7% σε σχέση με το 2024. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την έντονη έξοδο των αδειούχων κατά το καλοκαιρινό δίμηνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξημένη επιβατική κίνηση λειτούργησε ως κίνητρο για τις αεροπορικές εταιρείες, οδηγώντας τις σε ενίσχυση των δρομολογίων τόσο στο εσωτερικό όσο και προς τη χώρα μας.

Ραγδαία άνοδος και στις οδικές μετακινήσεις

Αντίστοιχα ευνοϊκή είναι η εικόνα και στον τομέα των οδικών μετακινήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία από τους σταθμούς διοδίων σε Ελευσίνα και Αφίδνες, οι διελεύσεις οχημάτων στην περιοχή της πρωτεύουσας, από τις αρχές Ιουλίου έως και την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, αυξήθηκαν κατά 12,62% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019. Σε σχέση με το 2023 και το 2024, οι αυξήσεις διαμορφώνονται σε 4,56% και 3,25% αντίστοιχα, δείχνοντας σταθερή επιτάχυνση στα ταξίδια εντός Ελλάδας.

Αύξηση και στα ακτοπλοϊκά ταξίδια

Σημαντικός αριθμός επιβατών επέλεξε, επίσης, να «εγκαταλείψει» την Αττική με πλοίο, μέσω των λιμανιών Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου. Οι αναχωρήσεις ξεπέρασαν τα 2,14 εκατομμύρια άτομα, σημειώνοντας μικρή αλλά θετική αύξηση κατά 0,17% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019, ενώ παρατηρούνται οριακές αυξήσεις και σε σχέση με την προηγούμενη διετία.

Η κοινωνική διάσταση και η συζήτηση για τις διακοπές

Τα παραπάνω, αδημοσίευτα μέχρι σήμερα, στοιχεία αναδεικνύονται σε μία περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ακόμη και μία εβδομάδα διακοπών ετησίως. Η συζήτηση αυτή ενισχύεται από τα τελευταία δεδομένα της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το 46% των πολιτών άνω των 16 ετών δήλωσε το προηγούμενο έτος πως στερείται την οικονομική δυνατότητα για μία εβδομάδα αναψυχής.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί πίνακες καταδεικνύουν ότι η τάση είναι ανοδική: από το 2019 έως το 2024, ο αριθμός των Ελλήνων που κατάφεραν να κάνουν διακοπές αυξήθηκε κατά 448.000 άτομα, ενώ το 2024 καταγράφηκαν 1.192.000 περισσότερα ταξίδια για προσωπικούς λόγους συγκριτικά με το 2019. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια κοινωνία στην οποία η διάθεση για ταξίδια και διακοπές ανακάμπτει, έστω και σταδιακά, εν μέσω των σύνθετων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.