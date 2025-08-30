Νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή. Στόχος είναι η δημιουργία προσιτής κατοικίας σε ακίνητα του Δημοσίου και πρώην στρατόπεδα, με τους πρώτους δικαιούχους να είναι νέα ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά.

Δεκατρία χρόνια μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), το νομοσχέδιο βάζει τις βάσεις για τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας ξεκινώντας από το μηδέν. Βασικός μοχλός η κοινωνική αντιπαροχή.

Οικόπεδα του Δημοσίου θα δοθούν σε ιδιώτες εργολάβους για να κατασκευάσουν κατοικίες με αντάλλαγμα τουλάχιστον το 30% να διατεθεί για κοινωνική μίσθωση. Δικαιούχοι δεν θα είναι μόνο όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία των οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων. Σε πρώτο πλάνο θα είναι νέα ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά.

Το ύψος του ενοικίου θα καθορίζεται από δύο παραμέτρους, το μέσο αγοραίο μίσθωμα και το ποσοστό έκπτωσης που θα έχει κάθε κοινωνική κατηγορία δικαιούχων.

«Το κοινωνικό μίσθωμα θα αποφασίζεται από πλευράς πολιτείας έτσι ώστε να καλύπτει ένα ποσοστό αυτού που η πολιτεία εκτιμά ως μέσο αγοραίο μίσθωμα. Αυτό που θα γίνει θα είναι μια γενική μοριοδότηση» δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Από την πλευρά της η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκη, στο πρώτο σωματείο βάσης που δημιουργήθηκε πανελλαδικά, ζητά τα ενοίκια να είναι προσιτά στο φτωχότερο 25% του πληθυσμού αναφέροντας ότι «η προσιτότητα θα πρέπει να εκτιμηθεί κυρίως με βάση το μέσο εισόδημα αυτού του χαμηλότερου 25% του πληθυσμού και να μην υπερβαίνει το 20% του εισοδήματός του».

Κατοικίες και σε πρώην στρατόπεδα

Με πιο γρήγορους ρυθμούς εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν κατοικίες σε πρώην στρατόπεδα και άλλα λιμνάζοντα δομημένα ακίνητα του Δημοσίου. Σε αυτή την περίπτωση το Δημόσιο θα κρατήσει το 100% της κυριότητας των κατοικιών, καθώς η κατασκευή τους θα γίνει με ιδίους πόρους και ευρωπαϊκή επιδότηση.

«Έχουμε ήδη εξασφαλίσει 150 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε με ιδίους πόρους, τόσο κρατικούς όσο και ευρωπαϊκούς, να μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν χωρίς η γη να περάσει απευθείας στον ιδιώτη» σημείωσε η κα Μιχαηλίδου.

Η είσπραξη του ενοικίου και η συντήρηση του ακινήτου μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να ανατεθεί στον εργολάβο. Οι κοινωνικοί μισθωτές θα έχουν το δικαίωμα εξαγοράς του σπιτιού μετά από 10 χρόνια.