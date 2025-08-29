Η Τουρκία αποφάσισε να απαγορεύσει στα ισραηλινά πλοία να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της, να απαγορεύσει στα τουρκικά πλοία να χρησιμοποιούν τα ισραηλινά λιμάνια και να επιβάλει περιορισμούς στα αεροσκάφη που εισέρχονται στον τουρκικό εναέριο χώρο, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες στις δηλώσεις του στο κοινοβούλιο, οι οποίες φαινόταν να συνοψίζουν τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Τουρκία κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα ή έχει αρχίσει

Η Τουρκία έχει επικρίνει σφοδρά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και την κατηγορεί για γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακα, κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται. Η Άγκυρα έχει διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, έχει ζητήσει τη λήψη διεθνών μέτρων εναντίον του και έχει καλέσει τις παγκόσμιες δυνάμεις να σταματήσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι τουρκικές λιμενικές αρχές είχαν επίσης αρχίσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να παρέχουν επιστολές που να δηλώνουν ότι τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα.

Μια πηγή είχε επίσης αναφέρει ότι τα πλοία με τουρκική σημαία θα απαγορευόταν να προσεγγίζουν ισραηλινούς λιμένες.

«Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριο με το Ισραήλ, έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας στα ισραηλινά πλοία και δεν επιτρέπουμε στα τουρκικά πλοία να πηγαίνουν στα λιμάνια του Ισραήλ», δήλωσε ο Φιντάν σε έκτακτη κοινοβουλευτική συνεδρίαση για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

«Δεν επιτρέπουμε στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ να εισέρχονται στα λιμάνια μας, ούτε στα αεροπλάνα να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του.

Πηγή: Reuters