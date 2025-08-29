Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, κατά την άφιξή της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας που πραγματοποιείται στη Κοπεγχάγη —την πρωτεύουσα της προεδρεύουσας χώρας, Δανίας, για το τρέχον εξάμηνο— υπογράμμισε πως το κεντρικό ζήτημα των συζητήσεων αποτελεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, “Οι επιθέσεις δείχνουν ότι ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία – αυτό είναι που καταλαβαίνει”.

Θέματα άμυνας και ευρωπαϊκές δυνατότητες

Η ύπατη Εκπρόσωπος επισήμανε επίσης το δεύτερο σημαντικό θέμα στην ατζέντα: την ετοιμότητα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, η συζήτηση εστιάζει σε τομείς όπου τα κράτη-μέλη οφείλουν να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους, καλώντας τα να υιοθετήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. “Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα έργα”, σημείωσε, δίνοντας το στίγμα για τη λήψη πρακτικών μέτρων που θα ενισχύσουν τη συλλογική άμυνα της ΕΕ.

Εγγυήσεις ασφαλείας και στήριξη στην Ουκρανία

Σε ερώτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών και στρατιωτικών αποστολών, όσο και στην υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι και οι τρεις αυτοί άξονες συνεργασίας μπορούν να συμπεριλάβουν και ουδέτερες χώρες, ενώ επεξεργάζονται ακόμα και την αλλαγή εντολών για αυτές τις αποστολές προκειμένου να είναι έτοιμες μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία. “Κάθε κράτος-μέλος αποφασίζει πώς θα συνεισφέρει”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα πακέτα κυρώσεων και οικονομικές πιέσεις

Η Ύπατη Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις μορφές κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας την προετοιμασία ενός νέου πακέτου μέτρων. Όπως δήλωσε, εξετάζονται πολλαπλές επιλογές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα, δευτερεύουσες κυρώσεις κατά το αμερικανικό πρότυπο και περιορισμοί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με στόχο να αποκοπεί η Ρωσία από διαθέσιμα κεφάλαια. “Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Όλοι καταλαβαίνουν ότι, με τον Πούτιν να κοροϊδεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, μόνο η πίεση έχει αποτέλεσμα”, σημείωσε.

Εστίαση στη Μέση Ανατολή και ανησυχίες για το Ιράν

Στο πλαίσιο των εργασιών του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι υπουργοί Άμυνας συζητούν και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η κ. Κάλας επεσήμανε ότι “δεν υπάρχουν βελτιώσεις” στην περιοχή, ενώ αναφερόμενη ειδικά στο Ιράν, τόνισε τις αυξανόμενες ανησυχίες αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και την υποστήριξη που παρέχει προς τη Ρωσία.