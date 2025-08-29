Σοκ έχει προκαλέσει στην Ινδία ο θάνατος ενός 67χρονου μετά από άγρια επίθεση ομάδας μαϊμούδων, σε χωριό της πολιτείας Μπιχάρ, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα της συνύπαρξης ανθρώπων και άγριας ζωής σε περιοχές όπου η φύση διεισδύει στην καθημερινότητα.

Θανατηφόρα ενέδρα σε χωράφι

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Μαντχουμπάνι, όταν ο Ramnath Chaudhary, συνταξιούχος 67 ετών, δέχτηκε επίθεση από περίπου 20 μαϊμούδες την ώρα που μάζευε χόρτα για τα ζώα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι μαϊμούδες τού επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Ο ίδιος άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ωστόσο δεν υπήρχε κανείς κοντά. Κάτοικοι του χωριού Σαπούρ έσπευσαν στο σημείο, αλλά τον εντόπισαν ήδη σοβαρά τραυματισμένο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Madhubani Sadar, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αυξανόμενη απειλή από τα άγρια ζώα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πανικό στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι δηλώνουν ότι οι επιθέσεις από μαϊμούδες έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, με καταστροφές σε σπίτια και τραυματισμούς πολιτών.

Ο τοπικός αστυνομικός σταθμός ζήτησε την παρέμβαση του δασαρχείου για τη μεταφορά των μαϊμούδων εκτός κατοικημένης περιοχής, ωστόσο, ο δασικός αξιωματούχος Bhaskar Chandra Bharti δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα ζώα δεν ανήκουν πλέον στη λίστα των προστατευόμενων ειδών, και συνεπώς η ευθύνη διαχείρισής τους ανήκει στην αστυνομία. «Το δασαρχείο μπορεί να παρέχει μόνο τεχνική υποστήριξη, εφόσον ζητηθεί», διευκρίνισε.

@TV9Marathi @abpmajhatv @rajupatilmanase @ThaneCityPolice There are Monkeys at Palava, Golflinks,Kalyan Shil road,near Xperia mall. Residents are under tremendous fear. Kids are scared. First there were dogs and now monkeys. Someone pls do something. pic.twitter.com/iVkzewEAV3 — Chetan Tayshete (@CTayshete72362) August 28, 2025

Όχι μεμονωμένο φαινόμενο

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές της Ινδίας, με τις μαϊμούδες να προκαλούν ατυχήματα, βλάβες σε υποδομές και πανικό σε δημόσιες συναθροίσεις, όπως θρησκευτικά φεστιβάλ. Η έξαρση τέτοιων φαινομένων προκαλεί έντονο προβληματισμό για την έλλειψη ενός συνεκτικού σχεδίου διαχείρισης της άγριας ζωής σε αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Αναζητώντας λύσεις για την ειρηνική συνύπαρξη

Τέλος το τραγικό συμβάν επαναφέρει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών, των υπηρεσιών διαχείρισης άγριας ζωής και των ίδιων των πολιτών. Ενημέρωση, πρόληψη και κατάλληλες υποδομές θεωρούνται κρίσιμες για την αποτροπή νέων τραγωδιών και την εξισορρόπηση της σχέσης ανθρώπου φύσης.