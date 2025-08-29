Όταν ο Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Ρόδο και υποσχέθηκε στον μικρό του γιο, Κωνσταντίνο, ότι ο ίδιος θα τον πήγαινε να δει από κοντά το νέο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας.

Ο Σαντορινιός δεν ήταν απλώς ένας θερμός υποστηρικτής της ΑΕΚ· αποτελούσε αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας του ιστορικού συλλόγου. Η απουσία του από τα εγκαίνια του νέου γηπέδου σκόρπισε συγκίνηση τόσο στους φιλάθλους όσο και στην ηγεσία της ομάδας, που τον αποχαιρέτησαν με σεβασμό. Χθες, ο Αλέξης Τσίπρας τήρησε την υπόσχεσή του και βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο στην «Αγία Σοφία», παρακολουθώντας τον αγώνα ΑΕΚ – Άντερλεχτ, όπου η Ένωση πέτυχε την πρόκρισή της.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπήρξε σταθερά ένας από τους πιο κοντινούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους του Αλέξη Τσίπρα. Ως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατάφερε να υλοποιήσει ένα δύσκολο αλλά ουσιαστικό έργο, με κορυφαία στιγμή την καθιέρωση του μεταφορικού ισοδύναμου – ενός μέτρου που μείωσε τις ανισότητες ανάμεσα στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα.

Αύριο, στη Σύμη, τον τόπο καταγωγής του, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς τιμήν του. Το λιμάνι του νησιού θα μετονομαστεί σε «Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός», ενώ θα διεξαχθεί και συμπόσιο με τίτλο «Νεκτάριος Σαντορινιός: Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών».

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έχει αποστείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του συμποσίου.