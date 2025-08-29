Σημαντική επιδείνωση της ποιότητας του αέρα παρατηρήθηκε το καλοκαίρι του 2025 σε αρκετές χώρες της Μεσογείου, εξαιτίας των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από πρόσφατη ανάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS).

Η ομάδα του METEO μελέτησε προκαταρκτικά δεδομένα και διαπίστωσε ότι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα τις θερμές ημέρες του 2025 ήταν, κυρίως, η Ιβηρική Χερσόνησος – δηλαδή η Ισπανία και η Πορτογαλία – αλλά και τα Βαλκάνια, με ιδιαίτερη ένταση στην Ελλάδα.

Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM 10

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM 10 (με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων) καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τον ελλαδικό χώρο. Τα σωματίδια αυτά συνδέονται άμεσα με τις δασικές πυρκαγιές, καθώς παράγονται σε μεγάλες ποσότητες κατά την καύση της βιομάζας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το METEO/EAA, «οι εκτεταμένες πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία». Ο αυξημένος αριθμός πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρύπων που επηρεάζουν όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και την ανθρώπινη υγεία.

Οπτικοποίηση των δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Στο πλαίσιο της ανάλυσης, δημοσιεύεται χαρακτηριστική εικόνα από το METEO/ΕΑΑ που απεικονίζει τη συνολική ποσότητα των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2025, βασισμένη στα στοιχεία της υπηρεσίας CAMS του Copernicus. Η οπτικοποίηση αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα τις περιοχές όπου καταγράφηκαν τα υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισαν οι φετινές πυρκαγιές στη διαμόρφωση της ποιότητας του αέρα στη Μεσόγειο.