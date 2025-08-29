Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου. Στόχος της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός και η ασφαλής μεταφορά περίπου 120 αλλοδαπών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος.

Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο ηγήθηκε της επιχείρησης, με τη συνδρομή ακόμα δύο παραπλέοντων πλοίων.

Συντονισμένη κινητοποίηση και ασφαλής μεταφορά

Μετά τον εντοπισμό, ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες για τη διάσωση των επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου. Οι αρμόδιες αρχές φρόντισαν για την άμεση παροχή βοήθειας στους διασωθέντες, διασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης.