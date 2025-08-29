Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου θα κυλήσει με ήλιο στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο δεν θα λείψουν οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά.

Σάββατο 30 Αυγούστου

Αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά, όμως, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά κυρίως στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ασθενείς, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία 19 με 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, κυρίως από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Κυριακή 31 Αυγούστου

Στη δυτική και βόρεια χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο καιρός θα παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση, αρχικά από το πρωί στα δυτικά, το απόγευμα στη Μακεδονία και το βράδυ στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα νησιά του Ιονίου, θα κυμανθεί από 30 έως 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, δυτικών-νοτιοδυτικών διευθύνσεων, 3 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αρχικά θα δώσει τοπικές βροχές και καταιγίδες, αλλά από το μεσημέρι θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Συμπέρασμα

Ένα Σαββατοκύριακο με διπλό χαρακτήρα: άλλοι θα χρειαστούν αντηλιακό και άλλοι ομπρέλα. Ηλιοφάνεια και ζέστη για όσους βρίσκονται στα ανατολικά και νότια, παραμένοντας σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, αλλά πιο άστατος καιρός στα δυτικά και βόρεια, με μπόρες και καταιγίδες που θα φέρουν μια πρώτη… φθινοπωρινή γεύση.

Σημειώνεται ότι οι εκδρομείς στη δυτική και βόρεια χώρα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι καταιγίδες που αναμένονται ενδέχεται τοπικά να είναι ισχυρές.