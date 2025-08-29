Ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το «Σπίτι μου 3», αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με στόχευση στους νέους και τα νέα ζευγάρια που αναζητούν πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Σε αντίθεση με τους δύο πρώτους κύκλους, το νέο σχέδιο φέρνει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, μεγαλύτερη ευελιξία στην ηλικία των δικαιούχων, αλλά και χαλάρωση στους όρους παλαιότητας των ακινήτων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν και παλαιότερα σπίτια που θα ανακαινιστούν με τη συνδρομή άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Εμπόδια στους προηγούμενους κύκλους

Το ενδιαφέρον για το «Σπίτι μου» ήταν υψηλό, ωστόσο αναδείχθηκαν σημαντικά προβλήματα, όπως η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και οι αυξημένες τιμές περιόρισαν τον αριθμό των τελικών εγκρίσεων δανείων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το «Σπίτι μου 2» παρουσίασε απορρόφηση 59,53%, με το πλήθος των δανείων να ανέρχεται στα 9.540 και τη συνολική αξία τους να φτάνει τα 1,14 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος χρηματοδότησης ανήλθε στις 120.190 ευρώ.

Οι περισσότερες εγκρίσεις καταγράφηκαν στην Αττική (3.664), ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία (2.265), ενώ σημαντικά μερίδια είχαν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (707), η Θεσσαλία (678) και η Δυτική Ελλάδα (535).

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει τα κενά που εμφανίστηκαν στους δύο προηγούμενους κύκλους, προχωρώντας σε: