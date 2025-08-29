Πριν από έξι μήνες έγινε το λανσάρισμα των νέων, κινέζικων μοντέλων στην ελληνική αγορά των εταιρειών Omoda και Jaecoo. Τα νέα μοντέλα εκπροσωπούνται στην χώρα μας από την εισαγωγική εταιρεία O&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., που είναι αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς που αντιπροσωπεύει την Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η φίρμα προσφέρει ήδη τρία μοντέλα, τα Omoda C5 και Omoda E5, αλλά και το Jaecoo J7.

Προσφάτως, η εταιρεία έκανε ακόμη πιο ελκυστική της αγορά των πολυτελών μοντέλων, χάρη στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προσφέροντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα απόκτησης οποιουδήποτε μοντέλου της με 0% επιτόκιο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιώτες. Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή από 35%, διάρκεια αποπληρωμής που κυμαίνεται από 12 έως και 60 μήνες, σταθερό επιτόκιο πελάτη 0,0% (και σταθερές μηνιαίες δόσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε αγοραστή.

Για παράδειγμα, το Omoda 5 εντάσσεται στην C-SUV κατηγορία καθώς έχει μήκος 4,3 μέτρα, με ιδιαίτερα μεγάλους χώρους για πέντε επιβάτες. Εφοδιάζεται με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,6 λίτρων απόδοσης 147 ίππων. Η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης Comfort ξεκινάει από τα 27.500 ευρώ, ενώ η πιο πλούσια Premium κοστολογείται στα 29.500 ευρώ.