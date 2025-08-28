Δεν έχουν τέλος οι απολύσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε κρατικές υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια του ιδίου να τοποθετήσει συμμάχους του σε κεντρικά πόστα της διοίκησης –ακόμη και σε ανεξάρτητους φορείς. Μετά την πρόσφατη ολομέτωπη επίθεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ με την προσπάθεια απόλυσης του μέλους του συμβουλίου διοικητών της FED Λίζα Κουκ και της Σούζαν Μονάρεζ η οποία ήταν διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τώρα βάζει στο μάτι και τους σιδηροδρόμους.

Ο Τραμπ απέλυσε τον Ρόμπερτ Πρίμους, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εποπτικής αρχής σιδηροδρόμων που εξετάζει την προτεινόμενη πολύ μεγάλη συγχώνευση μεταξύ της Union Pacific και της Norfolk Southern.

Πρόκειται για το Συμβούλιο Μεταφορών Επιφανείας (Surface Transportation Board) το οποίο αποτελεί την εποπτική αρχή για τον σιδηροδρομικό κλάδο, η οποία διαχειρίζεται διαφορές παροχής υπηρεσιών μεταξύ μεταφορέων και σιδηροδρομικών φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και προτάσεις συγχωνεύσεων μεταξύ σιδηροδρόμων. Τώρα ο Πρίμους μπορεί να ακολουθήσει το δρόμο της Κουκ στη FED και να κινηθεί νομικά κατά της απόλυσης.

Το ιστορικό του Πρίμους

Ο Πρίμους που πρόσκειται στο κόμμα των Δημοκρατικών είχε προταθεί από τον Τραμπ για το Συμβούλιο Μεταφορών Επιφανείας των ΗΠΑ το 2020 και ανέλαβε εκεί καθήκοντά το 2021. Ήταν το μόνο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που αντιτάχθηκε στη συγχώνευση των σιδηροδρόμων Canadian Pacific και Kansas City Southern, σε μια συμφωνία που τελικά προχώρησε και εγκρίθηκε από την εποπτική αρχή το 2023. Εκείνη την εποχή ο Πρίμους είχε δηλώσει ότι η συμφωνία δεν ήταν προς το δημόσιο συμφέρον.

Ο Πρίμους έλαβε email από τη Μαίρη Σπρόουλς, η οποία εργάζεται στο Γραφείο Προσωπικού του προέδρου του Λευκού Οίκου. «Εκ μέρους του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, σας γράφω για να σας ενημερώσω ότι η θέση σας ως μέλους του Συμβουλίου Μεταφορών Επιφανείας τερματίζεται, με άμεση ισχύ», ανέφερε σύμφωνα με την WSJ. Το γραφείο Προσωπικού δεν έδωσε καμία εξήγηση για την απόλυση, ενώ ο Πρίμους αφαιρέθηκε και από τη λίστα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπο της εποπτικής αρχής.

Ο Πρίμους είχε τοποθετηθεί πέρσι πρόεδρος του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου από τον προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν. Ενώ ο Τραμπ τον Ιανουάριο επέλεξε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Πάτρικ Φουξ για να αναλάβει τον ρόλο του προέδρου. Ο Φουκ ανήκει στους Ρεπουμπλικκανούς.

Εκτός από τον Φουξ, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι η Μισέλ Σουλτς, που ανήκει επίσης στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών και η Κάρεν Χέντλουντ που πρόσκειται στους Δημοκρατικούς. Το Συμβούλιο Μεταφορών Επιφανείας μπορεί να έχει έως και πέντε μέλη.

«Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και νομικά άκυρο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρίμους σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Wall Street Journal. Είπε ότι σχεδίαζε να συνεχίσει τα καθήκοντά του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ότι εάν εμποδιζόταν να το πράξει, θα αναζητούσε προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Ο Primus θεωρεί ότι οι ενέργειες του Λευκού Οίκου θα αποδυναμώσουν το διοικητικό συμβούλιο και «θα επηρεάσουν αρνητικά το δίκτυο εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών με τρόπο που τελικά μπορεί να βλάψει τους καταναλωτές και την οικονομία».

Οι άλλες απολύσεις

Ο Τραμπ πιέζει να επεκτείνει τον έλεγχό του σε ανεξάρτητες κυβερνητικές υπηρεσίες με σειρά απολύσεων. Σε καταγραφή που έκανε η WSJφαίνεται ότι έχει βάλει στο στόχαστρο πολλά στελέχη των Δημοκρατικών που είχαν τοποθετηθεί μεταξύ άλλων στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης και το Γραφείο Στατιστικής του υπουργείου Εργασίας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι απολύει την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Λίζα Κουκ, με τις εξελίξεις εκεί να αναμένονται άμεσα.