Ένταση και σπάνιες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν χθες στη Γερουσία του Μεξικού, μετά από έντονους διαξιφισμούς σχετικά με φερόμενες εκκλήσεις της δεξιάς αντιπολίτευσης για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον των τοπικών καρτέλ ναρκωτικών. Το περιστατικό αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας περιόδου αυξανόμενης πολιτικής αντιπαράθεσης εντός του κοινοβουλίου.

Πρωταγωνιστές της σοβαρής αυτής σύγκρουσης ήταν ο πρόεδρος της Γερουσίας, Χεράρδο Φερνάντες Νορόνια, και ο γερουσιαστής της δεξιάς, Αλεχάντρο «Αλίτο» Μορένο. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση έχει ρίζες σε πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις και καταγγελίες, οι οποίες συνδέουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών — μια κατηγορία που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Μαδούρο ως «επικεφαλής καρτέλ».

Ο κ. Μορένο όχι μόνο υιοθέτησε τις κατηγορίες κατά του Μαδούρο, αλλά και κατέθεσε προσφυγή στη γενική εισαγγελία του Μεξικού, υποστηρίζοντας πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει διασυνδέσεις με μεξικανικά καρτέλ. Προχώρησε, επιπλέον, σε απόπειρα σύνδεσης μελών του κυβερνώντος κόμματος MORENA με αυτές τις παράνομες δραστηριότητες — ισχυρισμοί που απορρίφθηκαν από τον κ. Νορόνια.

Κλιμάκωση της έντασης και βίαιο επεισόδιο

Στο τελικό στάδιο της χθεσινής συνεδρίασης, ο κ. Μορένο ανέβηκε στη βήμα και πλησίασε σε έντονο ύφος τον πρόεδρο της Γερουσίας, όταν εκείνος του υπενθύμισε πως δεν είχε το λόγο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο κ. Μορένο άρπαξε τον κ. Νορόνια από το χέρι, ο όποιος αντέδρασε με έντονη φραστική αντίδραση. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τον Μορένο να σπρώχνει επανειλημμένα τον πρόεδρο του σωματος, να τον χτυπά στο σβέρκο και, στη συνέχεια, να ρίχνει φωτογράφο που προσπάθησε να μεσολαβήσει.

Η πολιτική διένεξη είχε θερμανθεί νωρίτερα, όταν η πλειοψηφία των βουλευτών που υποστηρίζουν την κυβέρνηση κατηγόρησε τα συντηρητικά κόμματα PRI και PAN ότι επιδιώκουν αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση στη χώρα — ισχυρισμός που οι δύο παρατάξεις αρνούνται κατηγορηματικά.

Η αναζωπύρωση της ρητορικής γύρω από την παρέμβαση των ΗΠΑ σχετίζεται με πρόσφατη συνέντευξη της συντηρητικής γερουσιαστρίας Λίλι Τέγες στο Fox News. Η Τέγες έκανε λόγο για «παρείσφρηση των καρτέλ στη μεξικανική κυβέρνηση», εντείνοντας το ήδη φορτισμένο κλίμα.

Ανταλλαγή κατηγοριών μετά το επεισόδιο

Μετά τη συμπλοκή, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στα ΜΜΕ, με τους δύο πολιτικούς να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ξεκίνησε τη βία. Ο κ. Φερνάντες Νορόνια δήλωσε: «άρχισε να με τραβάει, να με σπρώχνει, με χτύπησε και είπε ‘θα σε λιανίσω, θα σε σκοτώσω’». Από την πλευρά του, ο κ. Μορένο ισχυρίστηκε πως ο πρόεδρος της Γερουσίας ήταν ο πρώτος που χειροδίκησε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα ήδη εύθραυστο πολιτικό πλαίσιο, ενισχυμένο και από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δώσει εντολή για δράση του αμερικανικού στρατού εναντίον καρτέλ ναρκωτικών, ενώ ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις χαρακτηρίστηκαν από την Ουάσινγκτον ως «τρομοκρατικές».

Ο κ. Φερνάντες Νορόνια ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, προωθώντας πρόταση αποπομπής του κ. Μορένο και ακόμη τριών μελών του PRI από το κοινοβουλευτικό σώμα, εξέλιξη που αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω πολιτικές αναταράξεις.