Ένα συγκλονιστικό εύρημα τάραξε το κεντρικό Μεξικό, όταν έξι ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν την Τρίτη σε δρόμο που συνδέει τις πολιτείες Τλαξκάλα και Πουέμπλα. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι εισαγγελικές αρχές της Τλαξκάλα, καθώς τα μακάβρια ευρήματα εντόπισαν διερχόμενοι οδηγοί, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για γεγονός άνευ προηγουμένου για την περιοχή, όπου μέχρι πρότινος δεν είχαν καταγραφεί παρόμοιες σκληρές εκδηλώσεις βίας. Τα υπολείμματα, που εντοπίστηκαν κοντά στον δρόμο, εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι στην πόλη Κολίμα στα δυτικά της χώρας βρέθηκαν επίσης ανθρώπινο κρανίο και άλλα λείψανα.

Υπόνοιες για διαμάχη συμμοριών

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Τλαξκάλα, τα κεφάλια ανήκουν σε έξι άνδρες και έχει ήδη ανοίξει φάκελος για την υπόθεση, με αστυνομική έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε σημείωμα που υποδηλώνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών, οι οποίες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη κλοπή φυσικού αερίου.

Παρά το γεγονός πως σε Πουέμπλα και Τλαξκάλα έχουν καταγραφεί συμμορίες που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και καυσίμων, το συγκεκριμένο περιστατικό ξεχωρίζει, καθώς η περιοχή είχε παραμείνει ως σήμερα σχετικά ανέπαφη από το κύμα βίας που πλήττει το Μεξικό εδώ και περίπου είκοσι χρόνια.

Η διαρκής σκιά της βίας στο Μεξικό

Την 30ή Ιουνίου, στον πολιτεία Σιναλόα στα βορειοδυτικά, οι αρχές εντόπισαν 20 πτώματα στον δρόμο, πέντε από τα οποία ήταν αποκεφαλισμένα, σε μια ακόμη ένδειξη της έντασης που επικρατεί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την έναρξη του «πολέμου» κατά των ναρκωτικών το 2006, το Μεξικό έχει βυθιστεί σε κύμα βίας, με τον επίσημο απολογισμό να ξεπερνά τις 450.000 ανθρωποκτονίες και τις 100.000 εξαφανίσεις σε διάστημα 18 ετών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των αρχών.