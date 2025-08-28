Γαλανόλευκες «βάφτηκαν» οι ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League! Ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα, ο Χρήστος Τζόλης με την Μπριζ και ο Παντελής Χατζηδιάκος με την Κοπεγχάγη έκλεισαν θέση στη League Phase όπου το ελληνικό στοιχείο θα είναι πολύ έντονο αφού θα υπάρχει και ο Ολυμπιακός.

«Χρυσό» γκολ από τον Τούρκο Ακτούρκογλου

Η Μπενφίκα είδε να της ακυρώνονται δύο γκολ με Παυλίδη (11′) και Μπαρέιρο (23′), πριν ο Ακτούρκογλου με δυνατό σουτ κάνει το 1-0 στο 35′. Αυτό το γκολ ήταν αρκετό όπως αποδείχθηκε για να δώσει την πρόκριση στους Πορτογάλους και να στείλει στο Europa League τη Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο.

Οι Τούρκοι το πάλεψαν πάντως στο δεύτερο μέρος όπου είχαν δοκάρι στο 72′ με κεφαλιά του Εν Νεσίρι, αλλά όλα τελείωσαν στο 82′ όταν ο Ταλίσκα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Μπενφίκα: Τρουμπίν, Αντόνιο Σίλβα, Οταμέντι, Νταλ, Ντέντιτς, Μπαρέιρο, Μπαρενετσέα, Όρνες, Ακτούρκογλου (77’ Σιέλντερουπ), Ρίος, Παυλίδης (76’ Ιβάνοβιτς)

Φενέρμπαχτσε: Λιβάκοβιτς, Οουστεβόλντε, Μίλντερ (65’ Αϊντίν), Σκρίνιαρ, Φρεντ, Μπράουν (65’ Ντουράν), Σιμάνσκι, Άμραμπατ (46’ Γιουκσέκ), Σεμέδο (17’ Σογιουντσού), Ταλίσκα, Εν Νεσιρί.

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League:

Τρίτη (26/08)

Καϊράτ-Σέλτικ 0-0, 3-2 πέν. (0-0)

Στουρμ Γκρατς-Μπόντο/Γκλιμτ 2-1 (2-6)

Πάφος-Ερυθρός Αστέρας 1-1 (3-2)

Τετάρτη (27/08)

Καραμπάγκ-Φερεντσβάρος 2-3 (5-4)

Κλαμπ Μπριζ-Ρέιντζερς 6-0 (9-1)

Κοπεγχάγη-Βασιλεία 2-0 (3-1)

Μπενφίκα-Φενέρμπαχτσε 1-0 (1-0)