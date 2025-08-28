Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης με την ξαφνική αδιαθεσία που φέρεται να παρουσίασε λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, ο βραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός ακύρωσε μία συνέντευξη Τύπου για το «Jay Kelly» – τη νέα σκηνοθετική δουλειά του Νόα Μπόμπακ – και δεν παραβρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές της ταινίας. Πηγές κοντά στην παραγωγή αποκάλυψαν ότι ο Κλούνεϊ δεν αισθανόταν καλά και, μετά από συμβουλή των συνεργατών του, επέστρεψε στο ξενοδοχείο με στόχο να ανακτήσει δυνάμεις ενόψει μιας απαιτητικής επόμενης ημέρας.

Αναστάτωση στη Βενετία λίγο πριν την πρεμιέρα

Στο σημερινό πρόγραμμα του σταρ περιλαμβάνονται η επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix και στη συνέχεια η πρεμιέρα τoυ «Jay Kelly» στην,Sala Grande. Ενώ η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως μη ανησυχητική, μέχρι στιγμής η αιτία της αδιαθεσίας του παραμένει άγνωστη, σημειώνει το αμερικανικό περιοδικό.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τον δείχνουν να αναχωρεί από το Hotel Excelsior με σκάφος περίπου στις 4 μ.μ. τοπική ώρα, πιθανότατα με κατεύθυνση προς την κατοικία του. Παρόλα αυτά, λίγες ώρες νωρίτερα, είχε εμφανιστεί δημόσια μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του, Λόρα Ντερν, σε εμφανώς καλή διάθεση και κομψότητα, χωρίς κανένα σημάδι αδιαθεσίας κατά την άφιξή του στο Λίντο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ είχαν φιλοξενήσει στη βίλα τους στη λίμνη Κόμο – αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων – προσωπικότητες όπως τον Άνταμ Σάντλερ, τη σκηνοθέτιδα της «Barbie» Γκρέτα Γκέργουιγκ και την Ιβ Χιούσον.

Η υπόθεση και το λαμπερό καστ της ταινίας «Jay Kelly»

Η νέα ταινία «Jay Kelly», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 5 Δεκεμβρίου, ακολουθεί την ιστορία ενός διάσημου κινηματογραφικού αστέρα (Κλούνεϊ) και του αφοσιωμένου μάνατζέρ του (Άνταμ Σάντλερ) σε ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, οι δύο άνδρες έρχονται αντιμέτωποι με τις προσωπικές τους επιλογές, τις σχέσεις με τους αγαπημένους τους και το αποτύπωμα που επιθυμούν να αφήσουν στο πέρασμά τους.

Το πολυσυζητημένο καστ της ταινίας εμπλουτίζεται με ονόματα όπως η Ράιλι Κίου, η Γκρέις Έντουαρντς, ο Στέισι Κιτς, ο Πάτρικ Γουίλσον, ο Τζος Χάμιλτον και ο Βρετανός κωμικός Λένι Χένρι, προσδίδοντας επιπλέον λάμψη και δυναμική στην παραγωγή.