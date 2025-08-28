Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη λειτουργία Έδρας Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτό το γεγονός επικαλούμενος δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στο εξωτερικό η ίδρυση θεματικών εδρών στα πανεπιστήμια είναι μία κανονικότητα και ο δεύτερος διότι χορηγός αυτής της έδρας είναι ο ιδιωτικός τομέας.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας ανέφερε ότι ίδρυση της έδρας προχώρησε, ύστερα από δική του πρόταση, σε συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων στη Βόρεια Ελλάδα, και το ΥΜΑΘ είναι, και αυτό, συμβολικά ένας από τους χορηγούς.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου για την Έδρα Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» ως «συμβόλαιο με την Ιστορία».

Η υπογραφή του μνημονίου έγινε στο Μέγαρο Μουσικής και στην τελετή ήταν παρόντες η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου.

Η Έδρα «Μέγας Αλέξανδρος» θα λειτουργήσει στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή της για τρία χρόνια με χορηγούς τα τρία Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (Εμπορικό και Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό) και τους Συνδέσμους Βιομηχανιών Ελλάδος και Εξαγωγέων.

Το μνημόνιο υπέγραψαν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ και οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων και των Συνδέσμων.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας (Αριστοτέλειο, Μακεδονίας, Δημοκρίτειο, Διεθνές, Δυτικής Μακεδονίας).

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Ανώτατη Εκπαίδευση Νίκος Παπαιωάννου.