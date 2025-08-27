Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε ότι η Ουκρανία αναμένει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Τουρκία, και ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε χώρες όπως η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία προετοιμάζει τις λεπτομέρειες των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας σε συνεργασία με συμμάχους, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την επίτευξη αυτών των εγγυήσεων . Επιπλέον, προειδοποίησε ότι μια κατάπαυση του πυρός χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να ανασυνταχθεί και να εξαπολύσει νέες επιθέσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την Ουκρανία και τους συμμάχους της .

Η Ρωσία, από την πλευρά της, έχει θέσει προϋποθέσεις για οποιεσδήποτε συνομιλίες, όπως η αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας ως επίσημης στην Ουκρανία και η εγκατάλειψη των φιλοδοξιών ένταξης στο ΝΑΤΟ . Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφερθεί ως μεσολαβητής, αλλά η Ρωσία δεν έχει αποδεχτεί ακόμη τη συμμετοχή του Ζελένσκι στις συνομιλίες.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με την Ουκρανία να επιδιώκει ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας προτού προχωρήσει σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.