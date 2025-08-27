Σάλος έχει προκληθεί με το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης της Google καθώς προώθησε ψευδείς φήμες σχετικά με την κηδεία της μητέρας του Τζεφ Μπέζος, πριν καν πραγματοποιηθεί η τελετή.Ανάμεσα στις πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματκότητα ήταν, ότι ο ράπερ Eminem τραγούδησε στην κηδεία και ότι εμφανίστηκε ο Έλον Μασκ για να παρηγορήσει τον Μπέζος.

Η 78χρονη μητέρα του Μπέζος, Τζάκλιν Γκις, πέθανε στις 14 Αυγούστου έπειτα από μακρά μάχη με την άνοια τύπου Lewy body, όπως ανακοίνωσε ο ιδρυτής της Amazon.

Πώς βγήκαν οι πληροφορίες για την κηδεία της μητέρας του Μπέζος

Μετά τον θάνατό της, ψευδείς πληροφορίες για την τελετή ταφής της εμφανίστηκαν άμεσα στα αποτελέσματα αναζήτησης με ΤΝ της Google, αρκετές ημέρες πριν πραγματοποιηθεί η τελετή στο γραφείο τελετών Caballero Rivero Westchester στο Δυτικό Μαϊάμι, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Μπέζος και η νέα του σύζυγος, Λόρεν Σάντσεζ απαθανατίστηκαν σε φωτογραφίες να κρατιούνται χέρι-χέρι στην λιτή τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν και άλλα μέλη της οικογένειας Μπέζος.

Ωστόσο, μια ψευδώς παραγόμενη επισκόπηση της Google AI για την τελετή ισχυριζόταν ότι «στην τελετή παρευρέθηκαν οικογένεια, φίλοι και εξέχουσες προσωπικότητες, με αναφορές για απρόσμενες εμφανίσεις του Έλον Μασκ και του Eminem, ο οποίος φέρεται να εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία», σύμφωνα με το δημοσίευμα.Η ψευδής αναφορά υποστήριζε μάλιστα: «Ο Eminem τραγούδησε το χιτ του 2005 “Mockingbird” στην τελετή».

Μία από τις πηγές της παραπληροφόρησης ήταν ο ιστότοπος «BBCmovie.cc», που χρησιμοποιεί όνομα παρόμοιο με το έγκυρο BBC.Ο συγκεκριμένος ιστότοπος, ο οποίος εμφανίζει προειδοποιήσεις πιθανών κινδύνων ασφαλείας όταν προσπαθεί κανείς να τον επισκεφθεί, περιείχε επίσης ψεύτικες, παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφίες του CEO της SpaceX, Έλον Μασκ, να ακουμπά το χέρι του στον ώμο ενός δακρυσμένου Μπέζος.

Την Τετάρτη, ένας άλλος ύποπτος ιστότοπος δημοσίευσε μια αφήγηση της υποτιθέμενης εμφάνισης του Eminem, υποστηρίζοντας ότι φορούσε «μαύρο κοστούμι, μάλλινο σκούφο χαμηλά στο μέτωπο και σκούρα γυαλιά ηλίου».

«Ψίθυροι διαπέρασαν την αίθουσα. Ο άνδρας έβγαλε τα γυαλιά ηλίου του. Ήταν ο Eminem», ανέφερε το ψευδές άρθρο.Η Google έκτοτε ενημέρωσε την επισκόπηση της ΤΝ σχετικά με την τελετή κηδείας με ακριβείς πληροφορίες.

Η νέα και αληθινή εκδοχή αναφέρει, ότι η Jacklyn Bezos ήταν περιστοιχισμένη από την οικογένειά της όταν πέθανε στο σπίτι της στο Μαϊάμι, σύμφωνα με τον γιο της.«Η ενήλικη ζωή της ξεκίνησε κάπως νωρίς, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών», έγραψε ο 61χρονος δισεκατομμυριούχος σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η Τζάκλιν, η οποία βοήθησε τον γιο της να ξεκινήσει την Amazon με μια επένδυση σχεδόν 250.000 δολαρίων το 1995, παντρεύτηκε τον θετό πατέρα του, Μιγκέλ Μπέζος , το 1968. Μαζί απέκτησαν τα αδέλφια του, την Κριστίνα και τον Μαρκ.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των AI Overviews είναι υψηλής ποιότητας και πληρούν τα υψηλά μας πρότυπα χρησιμότητας και ακρίβειας», ανέφερε εκπρόσωπος της Google.Ωστόσο, τα AI Overviews, που έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήματα αναζήτησης, σύμφωνα με αναφορές συχνά παράγουν “παραισθήσεις” με ψεύτικες πληροφορίες και βλάπτουν τους εκδότες, απομακρύνοντας τους χρήστες από τα παραδοσιακά links.