Σάλο έχει προκαλέσει στην Ουγγαρία η δημοσιοποίηση ενός βίντεο που παρουσιάζει την πολυτελή έπαυλη του πατέρα του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 700.000 θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο, το οποίο ανήρτησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και γνωστός πολέμιος της διαφθοράς Άκος Χαντχάζι, έφερε στο φως εικόνες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διαψεύδουν τους ισχυρισμούς περί ενός απλού αγροκτήματος.

Στα πλάνα διακρίνονται ένας τέλεια διατηρημένος κήπος, μία εντυπωσιακή πισίνα και μια τεράστια τραπεζαρία, χαρακτηριστικά που, όπως υπογραμμίζει ο Χαντχάζι, αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα πολυτελές κάστρο και όχι μια ταπεινή εξοχική κατοικία. Ο ίδιος δήλωσε πως επισκέφθηκε την έπαυλη την περασμένη εβδομάδα προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση του ακινήτου.

Το θέμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με έναν χρήστη να σχολιάζει πως «ο Όρμπαν και οι συνεργοί του οικοδομούν ένα παλάτι με τα χρήματα των φορολογουμένων». Άλλος σχολιαστής, ο Άντρας Καουκούσι, πρότεινε ο χώρος να μετατραπεί σε ορφανοτροφείο ή νοσοκομείο, αντικατοπτρίζοντας το κλίμα δυσαρέσκειας της κοινής γνώμης. Αντιπαράθεση για τη νομιμότητα και την ιδιοκτησία

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον βουλευτή ότι παραβίασε τη νομοθεσία, καθώς εισήλθε στον χώρο της έπαυλης χωρίς άδεια. Παράλληλα, ο ίδιος ο Βίκτορ Όρμπαν αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, ο 84χρονος πατέρας του πρωθυπουργού, Γκιόζο Όρμπαν, δήλωσε πρόσφατα σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα πως αγόρασε το ακίνητο Hatvanpuszta το 2011 με σκοπό να το μετατρέψει σε αγρόκτημα. Το κτήμα βρίσκεται κοντά στη γενέτειρα του Όρμπαν, το Φέλκσουτ, σε απόσταση περίπου 34 χιλιομέτρων δυτικά της Βουδαπέστης και έχει παρουσιαστεί ως το ιδιωτικό ησυχαστήριο του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Σκιά διαφθοράς και ευρωπαϊκή ανησυχία

Η δημοσιοποίηση του βίντεο εντάσσεται σε ένα γενικότερο κλίμα αγανάκτησης στην Ουγγαρία, όπου είναι έντονες οι υποψίες για διαφθορά γύρω από το περιβάλλον του Όρμπαν. Πολλοί κατηγορούν πρόσωπα του κύκλου του πρωθυπουργού ότι απέκτησαν αδικαιολόγητο πλούτο μέσω δημόσιων διαγωνισμών, γεγονός που έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παγώσει κονδύλια ύψους περίπου 19 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη χώρα, λόγω ανησυχιών για αδιαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων.

Η κυβέρνηση Όρμπαν απορρίπτει σύσσωμα τις κατηγορίες, ωστόσο το περιστατικό έρχεται να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση για το ζήτημα της διαφθοράς και της διαφάνειας στην Ουγγαρία.