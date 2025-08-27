Διπλασιάστηκαν οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε ορισμένα προϊόντα της Ινδίας, φτάνοντας πλέον το 50%, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέτρο πίεσης και τιμωρίας προς την κυβέρνηση του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αγοράς πετρελαίου από τη Ρωσία εκ μέρους της Ινδίας.

Η Ινδία παραμένει ένας από τους βασικότερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου, μαζί με την Κίνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει το Νέο Δελχί πως, μέσω αυτών των συναλλαγών, συμβάλλει έμμεσα στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Η Ινδία ενισχύει τη Μόσχα σε κρίσιμη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του Λευκού Οίκου.

Περιορισμένη η έκταση των μέτρων

Αξίζει να σημειωθεί πως οι νέοι δασμοί αφορούν μονάχα ένα μέρος των ινδικών προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ, ενώ η συνολική επίδρασή τους στην αμερικανική αγορά χαρακτηρίζεται –σύμφωνα με αναλυτές– «συγκριτικά περιορισμένη». Ωστόσο, η απόφαση εντάσσεται στη γενικότερη σκλήρυνση της στάσης της Ουάσινγκτον απέναντι σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία εν μέσω της συνεχιζόμενης ουκρανικής κρίσης.