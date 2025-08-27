Η Τούμπα αναμένεται να «κοχλάζει» την Πέμπτη (28/8, 20:30) για τον καθοριστικό επαναληπτικό του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα, καθώς ο «δικέφαλος του βορρά» ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Παρά την ήττα με 1-0 στην Κροατία, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δείχνει έμπρακτα την πίστη του στην ανατροπή, ενώ η αισιοδοξία ενισχύεται και από τη δυνατή μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία του συλλόγου.

Η ΠΑΕ ευχαρίστησε τους φιλάθλους μέσω ανάρτησης στα social media για την τεράστια στήριξη, στέλνοντας το μήνυμα ότι όλοι μαζί θα παλέψουν για την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Europa League.

Το ποστάρισμα του ΠΑΟΚ στα social media: