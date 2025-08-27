Η Τούμπα αναμένεται να «κοχλάζει» την Πέμπτη (28/8, 20:30) για τον καθοριστικό επαναληπτικό του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα, καθώς ο «δικέφαλος του βορρά» ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.
Παρά την ήττα με 1-0 στην Κροατία, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δείχνει έμπρακτα την πίστη του στην ανατροπή, ενώ η αισιοδοξία ενισχύεται και από τη δυνατή μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία του συλλόγου.
Η ΠΑΕ ευχαρίστησε τους φιλάθλους μέσω ανάρτησης στα social media για την τεράστια στήριξη, στέλνοντας το μήνυμα ότι όλοι μαζί θα παλέψουν για την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Europa League.
Το ποστάρισμα του ΠΑΟΚ στα social media:
Τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό κόντρα στη Ριέκα εξαντλήθηκαν.
Προχωράμε μαζί! 🖤🤍#PAOKHNKR #OurWay #SoldOut pic.twitter.com/lYQxKBi3ZE
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 27, 2025
- Δημήτρης Τσιόδρας: «Εδώ συζητάμε για αυξήσεις, ενώ στην Ευρώπη συζητούν για περικοπές. Άρα κάτι κάνουμε σωστά»
- «Is This Thing On?»: Η νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης
- Η νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ «Is This Thing On?» κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη