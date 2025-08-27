Αρνητική εξέλιξη με την διαφαινόμενη απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ υπήρξε στον Ολυμπιακό. Ο επιθετικός από την Γκάμπια ήρθε την Τρίτη στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει στους Πειραιώτες, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε προέκυψε ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να του προκαλέσει πρόβλημα σε βάθος χρόνου και με δεδομένο πως στον Ολυμπιακό θα έδιναν ένα πολυετές συμβόλαιο στον ίδιο και αρκετά χρήματα στην ομάδα του, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν τελικά στην συγκεκριμένη προσθήκη.