Από «πρώτο χέρι» είδε τα έργα υποδομής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ιδίως εκείνα στην προβλήτα 6 ο μεγαλομέτοχος της ΟΛΘ ΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος επισκέφτηκε επίσης το ιστορικό κτήριο της ΠΑΕΓΑΕ (που αποκαθίσταται), συναντήθηκε με στελέχη της εταιρείας και ενημερώθηκε για τα επόμενα βήματα του επενδυτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της. Στην προβλήτα 6 έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για μια εμβληματική επένδυση, που θα αναβαθμίσει σημαντικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. «Χάρη στην επέκταση του Προβλήτα 6, το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (δυναμικότητας έως και 24.000 TEU). Έτσι, θα ενισχυθεί σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού, το οποίο θα καταστεί σημείο αναφοράς για την διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ.

Επιπλέον, ο κ.Σαββίδης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου της ΠΑΕΓΑΕ. Η Dimera Land & Properties προχωρά στην αποκατάσταση του κτηρίου, που αποτελεί το μεγαλύτερο ακίνητο στο χερσαίο τμήμα του λιμένος, με έκταση 13.872 τ.μ. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, που θα μετατρέψει το κτήριο σε σύγχρονο και βιώσιμο επιχειρηματικό κέντρο, με έμφαση στην υψηλή αισθητική, τη λειτουργικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (σημ. το κτίριο θα διαθέτει πιστοποίηση LEED Gold). Το κτήριο θα στεγάσει τα νέα γραφεία της Deloitte, το Εφετείο Θεσσαλονίκης και δικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αναμένεται σύντομα, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική εξέλιξη για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δίνοντας λύσεις σε υπαρκτά ζητήματα υποδομών της πόλης. «Συνολικά, η επίσκεψη του κ. Σαββίδη κατέδειξε την πίστη του ίδιου στη δυναμική και τις προοπτικές του ΟΛΘ, καθώς και στη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία του λιμένος Θεσσαλονίκης», καταλήγει η ανακοίνωση.