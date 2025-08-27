Ένα σοβαρό επεισόδιο με αντιδήμαρχο του Δήμου Μακρακώμης στην Φθιώτιδα να δέχεται επίθεση από δημοτικό υπάλληλο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου, έξω ακριβώς από το Δημαρχείο στην πλατεία Σπερχειάδας.

Αποδέκτης της απρόκλητης -όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος- επίθεσης ήταν ο αντιδήμαρχος, Πάνος Κοντογεώργος, παρουσία μάλιστα και μηχανικού του Δήμου. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι δύο άνδρες είχαν νωρίτερα μια τηλεφωνική επικοινωνία από το γραφείο της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου ο αντιδήμαρχος να ενημερωθεί για υπηρεσιακό ζήτημα. Όπως υποστηρίζει ο κ. Κοντογεώργος, ο υπάλληλος τον εξύβρισε χυδαία και του έκλεισε το τηλέφωνο.

Το χειρότερο όμως έγινε λίγο αργότερα, όταν ο κ. Κοντογεώργος πηγαίνοντας προς το Δημαρχείο μαζί με τη μηχανικό του Δήμου, δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τον ίδιο άνδρα, που τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος. «Ήμουν κάτω πεσμένος και προσπαθούσε να με χτυπήσει», είπε ο κ. Κοντογεώργος, ο οποίος επικαλείται τη μαρτυρία της μηχανικού, αλλά και άλλων πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε πρώτος ο Δήμαρχος Μακρακώμης, Γιώργος Χαντζής, που διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο κ. Κοντογεώργος μετέβη προληπτικά για εξέταση στο Κέντρο Υγείας.