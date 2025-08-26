Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλαμαριά με θύμα έναν 16χρονο που περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες στις 16:20 επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται, περισσότερα από 10 δίκυκλα επέστρεφαν από το αεροδρόμιο, όπου οπαδοί του ΠΑΟΚ υποδέχτηκαν το νέο απόκτημα της ομάδας τους, τον Χρήστο Ζαφείρη, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Μόλις αντίκρισαν τον 16χρονο, σταμάτησαν όλοι μαζί και του επιτέθηκαν, για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου δέκα άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν, ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν, αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν. Αμέσως μετά ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή, τα οποία εξετάζονται για να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.