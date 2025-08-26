Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Ισραήλ την Τρίτη, με στόχο την αξιολόγηση των προοπτικών μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η σύσκεψη λαμβάνει χώρα καθώς ο ισραηλινός στρατός ολοκληρώνει τις προετοιμασίες του για μια ενδεχόμενη τελική επίθεση στην Πόλη της Γάζας, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του παλαιστινιακού θύλακα.

Προθεσμία ως τα μέσα Σεπτεμβρίου για κατάπαυση και απελευθέρωση ομήρων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg που επικαλείται συνεργάτη του Νετανιάχου, η Χαμάς καλείται να απαντήσει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου αν αποδέχεται την πρόταση για κατάπαυση πυρός. Η συμφωνία περιλαμβάνει την απελευθέρωση περίπου 50 Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στα χέρια της οργάνωσης, καθώς και τη διάλυση των κυβερνητικών και στρατιωτικών δομών της Χαμάς. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το Ισραήλ είναι έτοιμο να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Στάση και αντιπροτάσεις

Οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία διαρκούν μήνες χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος. Σε πρόσφατες συνομιλίες, η Χαμάς αποδέχθηκε πρόταση του Κατάρ και της Αιγύπτου, δύο βασικών διαμεσολαβητών, για απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων με αντάλλαγμα τη μερική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Το Ισραήλ, όμως, ζητά την πλήρη απελευθέρωση όλων των ομήρων και δεν έχει απαντήσει επίσημα.

Εσωτερικές και διεθνείς πιέσεις για τερματισμό της σύγκρουσης

Η ισραηλινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από το εσωτερικό, όπου πολίτες και συγγενείς των ομήρων ζητούν γρήγορη λύση, αλλά και από ξένες κυβερνήσεις που καταδικάζουν το ανθρωπιστικό κόστος. Περισσότεροι από 62.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ ο ΟΗΕ κήρυξε και επισήμως ότι η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε λιμό.

Σκληρή καταδίκη από τη Σαουδική Αραβία και την αραβική κοινότητα

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβουν δράση για να τερματίσουν τον λιμό και τα εγκλήματα που καταλογίζει στον ισραηλινό στρατό κατοχής. Η χρήση της λέξης «γενοκτονία» σηματοδοτεί την αυξανόμενη οργή στον αραβικό κόσμο για την κλιμάκωση της βίας.

Ο ισραηλινός στρατός θέτει πεντάμηνη προθεσμία για κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Πρώην ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει θέσει προθεσμία πέντε μηνών για την ολοκλήρωση της κατάληψης της Πόλης της Γάζας. Τις τελευταίες ημέρες, ισραηλινές δυνάμεις και άρματα μάχης έχουν περικυκλώσει την πόλη, ενώ αεροπορικές επιθέσεις και εφόδους έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εκκένωση αμάχων και επέκταση ανθρωπιστικής βοήθειας

Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αμάχους της Πόλης της Γάζας για να μετακινηθούν προς το νότο πριν την πλήρη στρατιωτική επιχείρηση. Παράλληλα, το Ισραήλ δεσμεύτηκε να επεκτείνει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, αν και τα διεθνή μέσα επισημαίνουν πως η κατάσταση παραμένει δραματική.

ΗΠΑ πιέζουν για ταχεία λήξη της σύγκρουσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Νετανιάχου, κάλεσε για σύντομο τερματισμό του πολέμου, Αναφέρθηκε επίσης ότι μία «πολύ σοβαρή διπλωματική προσπάθεια» βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες ή μελλοντικές κινήσεις των ΗΠΑ.

Κοινωνικές αντιδράσεις στο Ισραήλ

Παρά την κλιμάκωση, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών προτιμά να επιτευχθεί συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει παραμονή της Χαμάς στην εξουσία. Ταυτόχρονα, διαδηλώσεις συνεχίζονται, με χιλιάδες πολίτες να απαιτούν άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός.

Η αγωνία των οικογενειών των ομήρων και ο φόβος για τη ζωή τους

Τέλος οι συγγενείς των περίπου 50 ομήρων εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την ασφάλειά τους, ειδικά ενόψει πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας. Ο Ιτζίκ Χορν, πατέρας δύο ομήρων, χαρακτήρισε την προώθηση της στρατιωτικής επιχείρησης ως «μαχαιριά στην καρδιά» των οικογενειών και ολόκληρου του έθνους.