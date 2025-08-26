Σε εξέλιξη βρίσκεται μια πρωτοφανής υπόθεση ένοπλης βίας στην πολιτεία της Βικτώριας στην Αυστραλία, καθώς η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα που άνοιξε πυρ ενάντια σε αστυνομικούς, προκαλώντας το θάνατο δύο εξ αυτών και τον τραυματισμό ενός ακόμη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στην ορεινή πόλη Πορεπάνκα, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να επιδώσουν ένταλμα σύλληψης για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της αστυνομίας της Βικτώριας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιχείρηση για τον εντοπισμό του ενόπλου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να μην πλησιάζουν το σημείο του συμβάντος για λόγους ασφαλείας.

Λεπτομέρειες της αιματηρής ενέδρας

Όπως μετέδωσε το τοπικό μέσο The Age, όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στην ιδιοκτησία του υπόπτου για την επίδοση εντάλματος. Εκεί, ήρθαν αντιμέτωποι με μια φονική ενέδρα: δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από τα πυρά του δράστη, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο ένοπλος φέρεται να διέφυγε με τη βοήθεια μελών της οικογένειάς του, ανάμεσά τους και ανήλικα παιδιά.

Αμέσως μετά το συμβάν, στην περιοχή αναπτύχθηκαν βαριά οπλισμένες δυνάμεις της Ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων, ωστόσο, σύμφωνα με το ριπορτάζ, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

To προφίλ του ενόπλου και επείγον μέτρα ασφαλείας

Το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, επικαλούμενο πληροφορίες της αστυνομίας, ανέφερε ότι ο ύποπτος χαρακτηρίζεται ως “κυρίαρχος πολίτης” (*sovereign citizen*), δηλαδή πρόκειται για άτομο που δηλώνει “ανεξάρτητο από τους νόμους και την εξουσία του κράτους, το οποίο θεωρεί παράνομο”.

Ο Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Ρις Κέρσοου εξέφρασε “έντονη ανησυχία” για τη ζωή των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση και τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πρωτόγνωρες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία

Η μικρή κοινότητα της Πορεπάνκα, η οποία αριθμεί περίπου 1.000 κατοίκους, έχει βυθιστεί στο πένθος και τον σοκ μετά το αιματηρό περιστατικό. *”Σήμερα είναι μια ημέρα βαθιάς οδύνης και σοκ για την κοινότητά μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους των δύο αστυνομικών που σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο στην Πορεπάνκα,”* δήλωσε η δήμαρχος Σάρα Νίκολας με επίσημη ανακοίνωσή της.

Σε μια προσπάθεια προστασίας των πολιτών, όλες οι δημόσιες εγκαταστάσεις της πόλης, μεταξύ των οποίων βιβλιοθήκες, ενημερωτικά κέντρα και αποθήκες, θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας, όπως ενημέρωσε η δήμαρχος.

Επιπλέον, η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Πορεπάνκα, Τζιν Γκίλιες, δήλωσε στον σταθμό ABC Μελβούρνης πως το σχολείο αναγκάστηκε να κλείσει και περίπου 90 μαθητές παραμένουν ασφαλείς εντός των σχολικών κτιρίων από τις 11:30 π.μ. τοπική ώρα. Ασαφές παραμένει αν το λοκντάουν έχει αρθεί μέχρι στιγμής, ενώ και το τοπικό αεροδρόμιο έχει αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του, εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επικρατεί.