Ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση της άμυνάς του, καθώς στο στόχαστρό του βρίσκεται ο Αλεσάντρο Βολιάκο, 26 ετών, κεντρικός αμυντικός της Τζένοα.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο μετέδωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8) πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέθεσε πρόταση στον σύλλογο της Γένοβας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση θεωρείται σε καλό δρόμο, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ανταγωνιστές, καθώς στην Ιταλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον από την Πίζα και την Κάλιαρι.

Ο Βολιάκο, γεννημένος στο Μπάρι, είναι διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ιταλίας. Αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Γιουβέντους, όπου φόρεσε και το περιβραχιόνιο στην ομάδα Primavera, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Πάντοβα, Πορντενόνε και Μπενεβέντο πριν καταλήξει στη Γένοβα.

Έχει ύψος 1,86 μ., είναι δεξιοπόδαρος στόπερ και την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Πάρμα με τη μορφή δανεισμού.